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Son dakika haber | Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... - Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı Şırnak'ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi.

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- Şırnak'ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrolü sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - 3. Sayfa

Şırnak Söğüt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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