Herkesin gözü önünde 4. kattan atlayan genç, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen ay bunalıma girerek dördüncü kattaki balkondan atlayan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gençten geriye, kendini boşluğa bıraktığı anların görüntüsü kaldı.

3 Ağustos'ta Ayancık'a bağlı Çıvgın Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre bunalıma giren Tarık Ünal, evlerinin 4. katındaki balkonundan kendisini sarkıttı. Çevredekilerin olay anında yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi.

KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI

Kendini aşağı atarak ağır yaralanan Ünal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin balkondan atladığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİR AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından genç için ikindi namazını müteakip Ayancık Yeni Sanayi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ayancık Belediye Mezarlığı'na defnedildi.