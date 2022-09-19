Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Serinlemek için gölete giren genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Serinlemek için gölete giren genç hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Bozkır ilçesinde serinlemek için göle giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Konya'nın Bozkır ilçesinde serinlemek için göle giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün Bozkır ilçesi Sorkun Mahallesi Dipsiz Gölde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte mahalle yakınlarında bulunan Dipsiz Göle giden ve burada serinlemek için göle giren 25 yaşındaki Ahmet Arı, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Bir süre kendinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası Ahmet Arı'nın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 5 metre uzakta bulunarak sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ahmet Arı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Arı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Arı Bozkır Konya Göle 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title