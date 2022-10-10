Hareket halindeki traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız, feci şekilde can verdi 3. Sayfa Haberleri Sakarya'da dengesini kaybederek binmek istediği traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi yolu üzerindeki bir hayvan besi çiftliğinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu K.S., traktöre bağlı yem karma makinesi ile çalıştığı esnada 3 yaşındaki kızı S.S. traktöre binmek istedi. DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ Traktörün hareket etmesi ile dengesini kaybeden küçük kız, traktörün arkasında bulunan şaft kısmına düşerek ağır yaralandı. HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pamukova Sakarya 3. Sayfa Haberler

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