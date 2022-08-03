Sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, jandarma aracından inerken öldürüldü

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada Mehmet Kılıç (15), Halil Kılıç (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç, kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Erberk gözaltına alındı.

ARAÇTAN İNERKEN SALDIRI

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından Erberk, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Erberk, jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırıya uğradı.

ŞAHIS ÖLDÜ, SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

Erberk hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen şüpheli, jandarma ekiplerince hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı. Olay sırasında şüphelinin yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TAKVİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan her iki cinayetin ardından ilçe genelinde zırhlı araçlarla önlem alındı. Şanlıurfa kent merkezinden de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Akçakale'ye takviye ekipler sevk edildi.