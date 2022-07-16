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Son dakika 3. sayfa: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... -Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalarak can verdi.

-Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

RİZE - Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalarak can verdi.

Kaza, Rize'nin Çayeli ilçesi sahil otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayeli istikametinden Rize Merkez istikametine gitmekte olan M.A idaresindeki 61 DV 408 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşındaki Salih Çorapçı'ya çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede otomobilin çarptığı Çorapçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen cenaze nakil aracı tarafından Çorapçı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Cihat Çelik - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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