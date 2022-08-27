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Komiser yardımcısı, araç içerisinde tartıştığı kadın tarafından öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Komiser yardımcısı, araç içerisinde tartıştığı kadın tarafından öldürüldü

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen olaya göre komiser yardımcısı Sinan Aytığ, bir otomobilde tartışma yaşadığı Aynur A. isimli kadın tarafından başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı çok geçmeden yakalandı.

Sancaktepe'de gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Beykoz'da görev yapan komiser Sinan Aytığ bir otomobilde Aynur A. isimli kadın ile beraber bulunduğu sırada aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Aynur A. ruhsatsız olduğu öğrenilen bir tabanca ile Aytığ'ı başından vurarak öldürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan Aynur A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sinan Aytığ'ın Beykoz'da görev yaptığı ve tayininin çıktığı Van'a 1 hafta sonra gitmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi. Aytığ'ın cenazesi memleketi Bitlis'e gönderildi.

Komiser yardımcısı, araç içerisinde tartıştığı kadın tarafından öldürüldü

Komiser yardımcısı, araç içerisinde tartıştığı kadın tarafından öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe 3. Sayfa Haberler

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