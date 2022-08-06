Son dakika haber! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Kilis'te otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kilis'te otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ekrem Çetin Kavşağı'nda E.A. yönetimindeki 34 BLN 264 plakalı otomobil, M.B.İ. yönetimindeki 79 DH 736 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü M.B.İ., 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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