Son dakika haber! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haber! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kilis'te otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

 - Güncelleme:

Kilis'te otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ekrem Çetin Kavşağı'nda E.A. yönetimindeki 34 BLN 264 plakalı otomobil, M.B.İ. yönetimindeki 79 DH 736 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü M.B.İ., 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title