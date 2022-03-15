Son dakika haber! Ordu'da soba faciası: 2 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Ordu'da soba faciası: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Ordu'da soba faciası: 2 ölü

Son dakika haberine göre Ordunun Mesudiye ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

MESUDİYE, ORDU (İHA) - Ordunun Mesudiye ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Ilışar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sevim (70) ile Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler çifti yatarken buldu. Yapılan kontrolde ise yaşlı çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cenazeleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mesudiye, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title