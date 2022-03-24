Bir kadın cinayeti daha! Doğum gününü kutladığı sevgilisini iple boğarak öldürdü - Haberler

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Bir kadın cinayeti daha! Doğum gününü kutladığı sevgilisini iple boğarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bir kadın cinayeti daha! Doğum gününü kutladığı sevgilisini iple boğarak öldürdü

Ordu'da Sinan Ş. doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli ile yaşadığı evde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada Sinan Ş. kız arkadaşını iple boğdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin hastaneye kaldırdığı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, dün gece Sinan Ş. (36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı.

Bir kadın cinayeti daha! Doğum gününü kutladığı sevgilisini iple boğarak öldürdü

Bu sırada Eda Evli, polisi aramak istedi ancak çantasını Sinan Ş.'nin aracında unuttuğu için arayamadı. Sinan Ş.'nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indiren Eda Evli'nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler, olay yerine geldiklerine eve camdan girerek, genç kadını yerde yatar vaziyette buldu.

Bir kadın cinayeti daha! Doğum gününü kutladığı sevgilisini iple boğarak öldürdü

Boğazından ip benzeri bir cisim ile boğulan kadını bulan ve durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir kadın cinayeti daha! Doğum gününü kutladığı sevgilisini iple boğarak öldürdü

Cinayet zanlısı Sinan Ş.'nin olay yerinde polise teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Sinan Ş.'nin yaşadığı evde ve aracında incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kadının cenazesi ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bir kadın cinayeti daha! Doğum gününü kutladığı sevgilisini iple boğarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Altınordu, Doğum, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (1)

Leda Gözübüyükoğlu:

22 yaşında bir kızın 36 yaşındaki adamla ne işi olur aklım almıyor..

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