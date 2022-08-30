Oğlunu döven adamı, kıraathanenin ortasında gözünü kırpmadan öldürdü

Afyonkarahisar'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden oğlunu darbeden şahsı kıraathanede silahla vurarak öldürdü. Olay yerinde gözaltına alınan saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kent merkezi Erenler mahallesinde edinilen bilgilere göre mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan K.K, (48) tarım arazilerini kiraladığı ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğu Y.Y.'nin (60) oğlu İ.Y'yi alacak verecek meselesi nedeniyle darbetti.

KIRAATHANEDE YAKALAYIP VURDU

Sonrasında durumu öğrenen Y.Y. ise, Erenler mahallesindeki bir kıraathanede karşılaştığı K.K., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yanında getirdiği tabancayla K.K'ya ateş açtı. Olayda ağır yaralanan K.K., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

K.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise Y.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.