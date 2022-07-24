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Son dakika haberi... Motosikletin otomobile çarptığı feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Motosikletin otomobile çarptığı feci kaza kamerada Denizli'de anayolda seyir halindeyken dönmek isteyen otomobile aynı yönde ilerleyen motosiklet çarptı.

Motosikletin otomobile çarptığı feci kaza kamerada

DENİZLİ - Denizli'de anayolda seyir halindeyken dönmek isteyen otomobile aynı yönde ilerleyen motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda motosiklet sürücü metrelerce savrularak yaralandı.

Kaza; Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ilçeye doğru seyir halinde olan Halil S.kontrolündeki 68 ACC 297 plakalı motosiklet, anayolda aniden dönek isteyen Ramazan S. idaresindeki 20 NL 176 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri motosiklet sürücüsünü yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aniden dönmek isteyen otomobile motosikletin çarpması ve sürücünün savrulması yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Kocabaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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