Son dakika haber: Metruk binada çıkan yangında mahallelinin itfaiyecilere ayran seferberliği - Haberler

Antalya'da metruk binada çıkan bir yangına müdahale eden itfaiyecilere mahalleli, su ve ayran ikram etti. İtfaiyecilere su ikram eden mahalle sakinlerinden Arzu Şahindar ise itfaiyecilere teşekkür ederek "İtfaiyecileri su getirdim. Susamışlar. Allah razı olsun onlardan. Onlar olmasaydı bizim eve gelecekti yangın" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 452. Sokak üzerinde meydana geldi. Metruk binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Hava sıcaklığı ve dumanı göz önünde bulundurulan mahalleli ise itfaiye erleri için su ve ayran ikramında bulundu. Öte yandan, yangının çıkış sebebi bilinmezken yangın sebebi ile mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

"İtfaiyecilere su getirdik"

İtfaiyecileri su getiren mahalle sakinlerinden Arzu Şahindarlar, " Neden çıktığını bilmiyoruz. Kahvaltı yapıyorduk. Biranda yatak odasından kokular gelmeye başladı. Bir baktım duman dumana. Daha öncede bu çevrede yangın olmuştu. Yıkıldı şuanda. Genelde tinerciler geliyor. İtfaiyecileri su getirdim. Susamışlar. Allah razı olsun onlardan. Onlar olmasaydı bizim eve gelecekti yangın. Korktuk bizde. Kızımda korkup ağladı. Bu binanın yıkılması lazım, defalarca söyledik" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa