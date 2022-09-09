Son dakika haber | Konya'da trafik tartışmasında 2 kişinin öldüğü olaya karışan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'da trafik tartışmasında 2 kişinin öldüğü olaya karışan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da trafik tartışmasında 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olaya karışan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Eylül Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Yıldırım trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde fark etmesi üzerine 42 AAP 097 ve 42 CAM 93 plakalı otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Çetin, Ali Çetin, Bekir Çetin, Yasin Çetin ve Ahmet Çetin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın hemen ardından diğer taraf olan Rıfat Yıldırım ve oğlu Mustafa Mert Yıldırım'ı olayda kullanılan tabanca ile olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaralılardan Şükrü Çetin Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Ahmet Çetin ise tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konya Şehir Hastanesi morgunda otopsileri tamamlanan Şükrü Çetin ve oğlu Ahmet Çetin'in cenazeleri ailelerine teslim edildi. Baba ve oğlu merkez Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yaralı Ali Çetin'in ilk ifadesinde Mustafa Mert Yıldırım'ın bahçe kapısına gelerek evin önündeki Ahmet Çetin ve kendisine ateş ettiği bu esnada babasının gelerek oğlunun elinden aldığı tabanca ile diğer şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, Çetin ailesi ile Rıfat Yıldırım'ın oğlu Mustafa Yıldırım arasında Konya Tapu Kadastro Müdürlüğü önünde trafikte tartışma yaşandığı ve Mustafa Yıldırım'ı Aydoğdu Mahallesinde bulunan evlerinin önüne kadar takip ettikleri ve Mustafa Yıldırım'ın tartışma yaşadığı şahısları evinin önünde görmesi üzerine kuzeni Mehmet Yavuz'u çağırdığı ortaya çıktı. Olay anında evde bulunan Mehmet Yavuz, Şeyda Yıldırım, Makbule Yıldırım ve Şeyma Kaya da gözaltına alınarak emniyete getirilerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rıfat Yıldırım (59), Mustafa Yıldırım (19), Mehmet Yavuz ve Makbule Yıldırım adliyeye sevk edilirken, Rıfat Yıldırım'ın kızları Şeyma Kaya ve Şeyda Yıldırım ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.