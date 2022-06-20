Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de Kimya fabrikasında büyük yangın - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de Kimya fabrikasında büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya ilaç fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya ilaç fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Olay, Dilovası ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada sabah saatlerinde patlamanın ardından yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale devam ediyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dilovası Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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