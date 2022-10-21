Kazada ölümden dönen sürücü, yardımcı olan genç ile özçekim yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ölümden dönen sürücüyü kaskının koruduğu kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan gencin cebinden çıkardığı telefonuyla hem tek olarak hem de yardımcı olan bir genç ile özçekim yapması dikkat çekti.