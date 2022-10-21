Kazada ölümden dönen sürücü, yardımcı olan genç ile özçekim yaptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ölümden dönen sürücüyü kaskının koruduğu kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan gencin cebinden çıkardığı telefonuyla hem tek olarak hem de yardımcı olan bir genç ile özçekim yapması dikkat çekti.
Orhaniye Mahallesii, Ankara Caddesi üzerinde seyreden Sürücü Ceyhun Y. yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan Sürücü İbrahim Ç. yönetimindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
KENDİSİNE YARDIM EDEN GENÇLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün, yerde yatarken kendisine yardımcı olan genç ile "Beraber çekinelim" diyerek özçekim yapması dikkat çekti.
KAZA ANI KAMERADA
Kaskının koruduğu yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.