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Kazada ölümden dönen sürücü, yardımcı olan genç ile özçekim yaptı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ölümden dönen sürücüyü kaskının koruduğu kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan gencin cebinden çıkardığı telefonuyla hem tek olarak hem de yardımcı olan bir genç ile özçekim yapması dikkat çekti.

Orhaniye Mahallesii, Ankara Caddesi üzerinde seyreden Sürücü Ceyhun Y. yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan Sürücü İbrahim Ç. yönetimindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

KENDİSİNE YARDIM EDEN GENÇLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün, yerde yatarken kendisine yardımcı olan genç ile "Beraber çekinelim" diyerek özçekim yapması dikkat çekti.

Kazada ölümden dönen sürücü, yardımcı olan genç ile özçekim yaptı

KAZA ANI KAMERADA

Kaskının koruduğu yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada ölümden dönen sürücü, yardımcı olan genç ile özçekim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

vatandaş rıza:

Zevk icin değil kaza yaptıgını haber4 vermek icin cekmiştir onu

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