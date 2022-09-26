Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kazada ölen hemşireye en acı veda

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Kazada ölen hemşireye en acı veda

Son dakika haberi: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Dursunbey Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Büşra Tabak gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Dursunbey Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Büşra Tabak gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede Büşra hemşire için tören düzenlendi.

Önceki gün İstanbul'da düzenlenen bir düğüne katılan ve dönüş yolunda kaza geçiren Tabak ailesini ölüm ayırdı. Kazada Dursunbey Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Büşra Tabak (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi Sercan Tabak ve çocukları Fatih Aybars Tabak kazayı yaralı olarak atlattı.

Hemşire Büşra Tabak için son yolculuğuna uğurlanmak üzere Manyas ilçesine gönderilmeden önce, görev yeri Dursunbey Devlet Hastanesi Bahçesi'nde tören düzenlendi. Törene Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çeşitli kurumlardan temsilciler ve mesai arkadaşları katıldı. Törende Büşra hemşirenin eşi Sercan Tabak güçlükle ayakta dururken, mesai arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından Büşra Tabak'ın cenazesi defnedilmek üzere dualarla Manyas'a uğurlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Balıkesir Dursunbey 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title