KOM'dan 15 adrese şafak baskını! 1,5 milyon TL'lik kaçak tütün ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kars'ta polis kaçakçıların belini kırdı. KOM ekiplerince kaçakçılara yönelik 15 ayrı adrese 'şafak' operasyonu düzenlendi. KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, 30 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık piyasa değeri 1,5 milyon lirayı bulan kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Kars merkezli Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde önceden belirlenen 15 ayrı adrese eş zamanlı 'şafak' operasyonu düzenlendi. 400 KİLO TÜTÜN BULUNDU Kaçakçılara ait adreslerde yapılan aramada, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron, 3 bin 77 paket gümrük kaçağı sigara ve 400 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak şüpheli 30 kişi gözaltına alındı. 30 KİŞİ GÖZALTINDA Kaçakçılık operasyonun da gözaltına alınan 30 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Öte yandan Kars'ta KOM ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kars 3. Sayfa Güncel Haberler

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