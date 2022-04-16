Üst geçide çarpan otomobil ikiye bölündü! Araçtan fırlayan sürücünün durumu kritik - Haberler

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Üst geçide çarpan otomobil ikiye bölündü! Araçtan fırlayan sürücünün durumu kritik

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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D-100 Karayolu'nda üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü. Parçalanan otomobil içerisinden fırlayan sürücü ağır yaralandı. Öte yandan kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti trafiğe kapandı.

Kaza saat 06.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy Bostancı Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. F.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptı. Reklam panosunu parçalayan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilin bir parçası yan yola savrulurken diğer parçası ise D-100 Karayolu'nun sağ şeridinde kaldı.

Kadıköy'de feci kaza; otomobil ikiye bölündü

İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTAN FIRLADI

F.A. araçtan fırlayarak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücünün Çevik Kuvvet polisi olarak görev yalan F.A. olduğunu tespit etti. F.A.'nın silahı ve kişisel eşyaları polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Kadıköy'de feci kaza; otomobil ikiye bölündü

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobilden sızan akaryakıt ve yağ için yol bakım ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti trafiğe kapanırken, ters istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Üst geçide çarpan otomobil ikiye bölündü! Araçtan fırlayan sürücünün durumu kritik

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu, Otomobil, Kadıköy, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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