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Son dakika haberleri | Kadıköy'de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı

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Son dakika haberleri | Kadıköy'de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı

Son dakika haberi: Kadıköy'de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı Kadıköy'de bir kafede işletme sahibi olan 65 yaşlarındaki bir kişi tartışı eşini 5 el tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Kadıköy'de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir kafede işletme sahibi olan 65 yaşlarındaki bir kişi tartışı eşini 5 el tabanca ile ateş ederek öldürdü. Cinayeti işleyen kişi olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde bulunan bir kafede gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe işletmecisi olan 65 yaşlarındaki bir erkek henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kafede bulunan karısı M.A ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi. Kafe sahibi, tartıştığı karısı M.A'yı 5 el ateş ederek ağır yaraladı. Karısını vuran şahıs olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Burada çalışan arkadaş tam polisi arayacağı sırada işletme sahibi eşini vurmuş"

Derin Çınar Eke, "Biz köşede oturuyorduk, sonra kalktık buraya gelecektik. Tam gelirken silah sesi duyduk, ne oluyor derken insanlar kaçmaya başladı. Bazı insanlar mekanlara girerken bazıları kaçtı. Burada çalışan arkadaşlar söyledi, işletme sahibi karısını vurmuş. Burada garson olan arkadaşım var, tartışma çıktığında abi polisi mi arasak dediği sırada işletme sahibi karısını vurmuş" dedi

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - 3. Sayfa

Osmanağa Mahallesi Kadıköy 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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