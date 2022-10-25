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İnfaz koruma memuru, evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

İnfaz koruma memuru, evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep'te infaz koruma memuru, iş çıkışında evinin bahçesinde bekleyen 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu öldürüldü.

İnfaz Koruma Memuru Uğur Köylü, iş çıkışında evinin bahçesinde bekleyen kayınbiraderi M.G. ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

KALDIRILDIĞU HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Uğur Köylü önce Nizip Devlet Hastanesine ardından ise Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köylü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, M.G ve yanındaki 2 kişi olayın ardından kayıplara karıştı.

EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

İnfaz koruma memurunun eşi ile boşanma aşamasında olduğu ve yaşanan tartışma sonucu bıçaklandığı öğrenilirken Nizip Cumhuriyet Savcılı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ve kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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