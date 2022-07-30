Yasak aşk cinayetinden yeni detaylar! "Hiç haberim yok" dedi, çapraz sorguda her şeyi itiraf etti

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde geçen cuma saat 01.00 sıralarında 07 JK 019 plakalı hafif ticari aracın kuru dere yatağına uçtuğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtaki yaralı Hüseyin Serdar Şahin'i çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Hüseyin Serdar Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ BAŞKA BİRİ ÇIKTI

Yapılan incelemede Şahin'in vücudunda kesi izleri fark edildi. İzlerin trafik kazasında meydana gelmediğinin anlaşılması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri cinayet şüphesiyle araştırma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını araştıran jandarma, Şahin'in yaralı bulunduğu aracın sürücüsünün farklı bir kişi olduğunu belirledi. Araştırmada Şahin'in cüzdanında Z.B.'ye ait kadının banka kartı bulundu. Jandarma, Şahin ile Z.B.'nin bir süredir arkadaşlık yaptığını tespit etti. Jandarma karakolunda ifadesi alınan Z.B., Şahin ile arkadaş olduklarını anlattı. Z.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Alparslan Ç. ile Hüseyin Serdar Şahin arasında bu nedenle düşmanlık olduğunu söyledi.

"KİM ÖLMÜŞ, BENİMLE NE İLGİSİ VAR?"

Z.B.'nin ifadeleri üzerine soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, Alparslan Ç.'nin, Sarılar Mahallesi'ndeki saklandığı evi belirleyip, operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini gören Alparslan Ç., "Ne olmuş, benim hiç haberim yok. Kim ölmüş, benimle ne ilgisi var?" diye sordu.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Alparslan Ç., jandarma karakolundaki çapraz sorguda, dini nikahla birlikte yaşadığı Z.B.'ye ilgi gösterdiği için Şahin'le aralarında husumet bulunduğunu söyledi. Olay gecesi tartıştıklarını anlatan Alparslan Ç., Şahin'i sırtından bıçakladığını ve otomobille dere yatağına yuvarlayarak trafik kazası gibi görünmesine çalıştığını itiraf etti. Alparslan Ç., sonrasında jandarma ekiplerine olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılı şekilde anlattı.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.