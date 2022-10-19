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Son dakika haber... HDP Milletvekili Remziye Tosun'un eski eşi gözaltında

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... HDP Milletvekili Remziye Tosun'un eski eşi gözaltında

Son dakika gelişmesine göre "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un eski eşi Kocaeli'de yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un eski eşi Kocaeli'de yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Tosun, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilecek.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un eski eşi Mustafa Tosun'un Kocaeli'de olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Mustafa Tosun, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Remziye Tosun Milletvekili Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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