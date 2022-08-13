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Son dakika haber! Feci kaza 8 yaşındaki Muhammet'i hayattan kopardı

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Son dakika haber! Feci kaza 8 yaşındaki Muhammet'i hayattan kopardı

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te evinin önünde babasını beklerken kamyonetin altında kalan 8 yaşındaki Muhammet Bağdat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te evinin önünde babasını beklerken kamyonetin altında kalan 8 yaşındaki Muhammet Bağdat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözü yaşlı babanın evlat acısını diğer oğluna sarılarak bastırmaya çalışması ise yürek yaktı.

Kaza, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde babasının gelmesini bekleyen 8 yaşındaki Muhammet Bağdat, seyir halinde olan nakliye kamyonetinin altında kaldı. Kanlar içerisinde yere yığılan küçük Muhammet, ağır yaralanırken olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Muhammet, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Babanın acı feryadı yürek yaktı

Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin çıkarılması sırasında küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evladını kaybeden baba Ahmet Bağdat'ın oğlunun cenazesi çıkarılırken acısını diğer oğluna sarılarak bastırmaya çalışması yürekleri yaktı. Gözyaşlarına hakim olamayan 6 çocuk babası Bağdat, hüngür hüngür ağlarken babanın acı feryadı duygulandırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehitkamil Gaziantep Bağdat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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