Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı - Haberler

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Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı.

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Yangın gece saatlerinde de bölgede etkili olan lodos fırtınası nedeniyle ilerlemeye etti. Sabaha kadar süren söndürme çalışmaları netice verdi.

Yaklaşık 18 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü Twitter adresinden yapılan açıklamada; "Bursa- Osmangazi, Çanakkale -Bayramiç Bilecik - Merkez'de çıkan orman yangınlarını kahramanlarımızın mücadelesi sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - 3. Sayfa

Çanakkale, Bayramiç, Yangın, Tarım, 3. Sayfa, Haberler

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