Berberde tıraş olurken silahla saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler

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Berberde tıraş olurken silahla saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te fabrika işçisi iki arkadaş, berberde tıraş olurken buraya motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

Gaziantep'te fabrika işçisi 2 arkadaşa, tıraş olmak için girdikleri berber dükkanında, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silahlı saldırıda Yasin Demir ve Muhammet Can, ağır yaralandı.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Muhammet Can ise yoğun bakıma alındı.

Son dakika haber: Berberde silahlı saldırı; Yasin öldü, arkadaşı ağır yaralı

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yasin Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ise saldırganların kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber: Berberde silahlı saldırı; Yasin öldü, arkadaşı ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - 3. Sayfa

Yasin Demir, Fabrika, Polis, Fırat, 3. Sayfa, Haberler

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