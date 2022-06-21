Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düştüler: 2 ölü, 1 yaralı

Korgan ilçesinde kuzenler Oğuzhan Berber (25) ve Cihan Berber (21) ile arkadaşları Mehmet Güldür (18), mahalledeki dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı. Bu sırada elektrik akımına kapılan 3 kişi dereye düştü.

2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Güldür'ün tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.