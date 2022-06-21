Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düştüler: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düştüler: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ordu'da balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen, hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi ise yaralandı.

Korgan ilçesinde kuzenler Oğuzhan Berber (25) ve Cihan Berber (21) ile arkadaşları Mehmet Güldür (18), mahalledeki dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı. Bu sırada elektrik akımına kapılan 3 kişi dereye düştü.

2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Güldür'ün tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düştüler: 2 ölü, 1 yaralı

Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düştüler: 2 ölü, 1 yaralı

Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düştüler: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - 3. Sayfa

Oğuzhan Berber Çiftlik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title