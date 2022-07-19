Bakan Soylu'nun kuzenini ölüme götüren tartışma "balıkçı damı" meselesinden çıkmış
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Trabzon'un Of ilçesinde dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i, tabancayla vurarak öldüren Fatih U., güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğu Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan ikili arasındaki tartışmanın daha önce de mahkemelik oldukları "balıkçı damı" meselesinden dolayı yaşandığı öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında daha önce mahkemelik de oldukları 'balıkçı damı' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu.
ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, şüphelisi Fatih U., güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgusu tamamlanan Fatih U., sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi.