Son dakika haberleri... Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı
Gelen son dakika haberlerine göre - Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakıldı.
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- Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakıldı.
Olay Mamak ilçesine bağlı Lalahan mahallesi Samsun Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakılan tırda hasar meydana geldi.
Tırın yere çakılı haliyse vatandaşların kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - 3. Sayfa