Son dakika haber! Adıyaman'da 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Adıyaman'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Adıyaman'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kadir Erdem yönetimindeki 34 LS 3079 plakalı otomobil, polis memuru Harun Tören yönetimindeki 27 ASJ 19 plakalı otomobil ve Şeyho Bozkurt yönetimindeki 02 EE 224 plakalı otomobil çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüleri ve otomobillerde bulunan Mehmet Karaca, Nurey Bozkurt, Ramazan Erdem, Elif Tören, Reyhan Ece Tören, Atilla Kösen, Serap Tören, Seval Mesa Tören yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden polis memurunun eşi Serap Tören'in cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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