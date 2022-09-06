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Son dakika haber... En acı tesadüf: Kaza için gitti, anne ve babasının öldüğünü öğrendi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... En acı tesadüf: Kaza için gitti, anne ve babasının öldüğünü öğrendi

Son dakika 3. sayfa haberi: En acı tesadüf: Kaza için gitti, anne ve babasının öldüğünü öğrendi Kaza yapan otobüsü tamir etmek için giden belediye işçisi anne ve babasının öldüğünü öğrendi Otomobil yolcu almak için durakta duran otobüse arkadan çarptı: 2 ölü Şanlıurfa'da otomobilin yolcu almak için durakta duran...

En acı tesadüf: Kaza için gitti, anne ve babasının öldüğünü öğrendi

Kaza yapan otobüsü tamir etmek için giden belediye işçisi anne ve babasının öldüğünü öğrendi

Otomobil yolcu almak için durakta duran otobüse arkadan çarptı: 2 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin yolcu almak için durakta duran belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza yapan otobüsü tamir edip olay yerinden kaldırmak için giden belediyede görevli otobüs tamircisi, kazada anne ve babasının öldüğünü öğrendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Ahmet Ertem'in kullandığı 63 DC 567 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Şükran Ertem, çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede de müdahale edilen yaralılar kurtarılamadı.

Olay yerine gidince anne ve babasının kazada öldüğünü öğrendi

Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi. Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi.

Cenazeler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - 3. Sayfa

Harran Üniversitesi Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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