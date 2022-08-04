Son dakika haber | 18 yaşındaki gencin silahla alıkonulduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 11 gözaltı

Kastamonu'da 18 yaşındaki bir gencin silah zoruyla alıkonulduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Temmuz tarihinde 18 yaşındaki bir gencin silahlı birkaç şahıs tarafından zorla alıkonulduğu yönündeki ihbar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından E.K., F.B., ve T.Ç. isimli şahıslara ait, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 3 farklı ikamete operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet çeşitli çaplarda dolu fişek, 4 adet kesici alet, 3 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslardan N.S., E.Y., S.G. ve H.N.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. H.E.K. isimli şahıs tutuklanırken, E.K., H.S., F.Ş.,F.B., T.Ç. ve T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU