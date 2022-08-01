Ambulansın penceresine kafa atıp küfürler yağdıran şüpheli sağlık çalışanlarına dehşeti yaşattı Mersin'de, vakaya giden ambulans, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Ambulansın yanına koşarak gelen şahıs, aracın penceresine kafa atıp sağlık çalışanlarına küfürler etti. Beyaz kod verilmesi üzerine harekete geçen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye gitti. PENCEREYE KAFA ATIP, KÜFÜRLET ETTİ Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, küfür de etti. ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. O ANLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ Ambulansın penceresine kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi. Görüntülerde; koşarak gelen şüphelinin, ambulansa kafa attığı, bu sırada yanına gelen başka biri tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Akdeniz 3. Sayfa Haberler

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