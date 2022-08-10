8 askerimizin şehit olduğu saldırıda yer alan PKK'lı terörist, Gaziantep'te yakalandı Hakkari'de 2012 yılında 8 askerimizin şehit olduğu, 16 askerimizinse yaralandığı saldırıya katılan Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ş.M., Gaziantep'te yakalandı. Terörist sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu Ş.M.'nin; geçmiş dönemde PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. 8 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILMIŞ Yapılan detaylı araştırmada Suriye uyruklu Ş.M.'nin 2012 yılı Haziran ayında Hakkari'de 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin de yaralandığı saldırıya katıldığı belirlendi. Askeri birlikler ile konvoylara silahlı ve patlayıcılı saldırı eylemlerine katılan, Suriye ve Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü adına silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek Gaziantep'e yerleştiği saptandı. TUTUKLANDI PKK'lı terörist Ş.M., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla Gaziantep'teki adresinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ş.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Suriye PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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