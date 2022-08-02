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Son Dakika | GAÜN'de masa başı yangın ve tahliye tatbikatı

Son Dakika | GAÜN'de masa başı yangın ve tahliye tatbikatı

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep Üniversitesi'nde afet ve acil durumlara karşı her yıl yapılan "Masa Başı Yangın ve Tahliye" tatbikatı, Üniversite personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Gaziantep Üniversitesi'nde afet ve acil durumlara karşı her yıl yapılan "Masa Başı Yangın ve Tahliye" tatbikatı, Üniversite personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, masa başında yapılan tatbikatta yaralanan hasta ve personele itfaiye ekipleri ve acil durum ekipleri tarafından anında ve başarılı şekilde müdahale edildi.

Acil durum ve afetlere karşı hazırlanan plan çerçevesinde harekete geçen Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Durum ve Afet Yönetiminin iş birliğinde tatbikat gerçekleştirdi. Olay yönetim ekipleri, olay yönetim merkezinde tatbikat gereği hazır bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜN Acil Durum ve Afet Yönetim Birim Sorumlusu Asiye Yılmaz amaçlarının personellerin afet ve acil durumlarına yaklaşımı konusunda eksiklikleri belirlemek, uygulamalardaki yanlışları düzenlemek ve eksikleri tamamlamak olduğunu belirtti.

Tatbikat, GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Fatih Evyapan, Başhekim Vekili Doç. Dr. Mehmet Sait Menzilcioğlu, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Denetleme Makamı Uzman Hemşire Merve Çapan ve ekibi, Hastane olay yönetim ekibinin katılımıyla gerçekleşti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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