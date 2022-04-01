Son dakika... Feci olay kamerada...Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Feci olay kamerada...Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üzerine tonlarca mermer tableti düşen Mehmet Küçükbaş hayatını kaybetti. Mermer tabletlerin üzerine düşme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaalan Mahallesi'nde bir mermer satış ofisinin önüne gelen 44 yaşındaki Mehmet Küçükbaş tonlarca mermerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Mermerleri taşımak için vinç ile gelen Mehmet Küçükbaş bir süre kapı önünde arkadaşlarıyla sohbet etti. O esnada tonlarca mermer tableti Küçükbaş'ın üzerine devrildi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde arkadaşlarının ve vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarılan Küçükbaş ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçükbaş kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Mehmet Küçükbaş'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mermer tabletlerin Mehmet Küçükbaş'ın üzerine düşmesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ise Mermer tabletlerin önünde duran Küçükbaş'ın üzerine bir anda mermer tabletler altında kalıyor.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.