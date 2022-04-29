Son dakika! Eski karısını ve sevgilisini öldürdü - Haberler

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Son dakika! Eski karısını ve sevgilisini öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Eski karısını ve sevgilisini öldürdü

Muğla'da Özay K. isimli şahıs, 35 yaşındaki eski eşi Sevim Yılmaz ile 25 yaşındaki sevgilisi Özgür Dağ'a silahlı saldırıda bulundu. Talihsiz kadın saldırı esnasında bulundukları araçta can verirken sevgilisi ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi eski koca ise her yerde aranıyor.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde Bozdoğan karayolu üzerinde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, karayolu üzerindeki park halindeki aracın içerisinde silahla vurulmuş kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika! Eski karısını ve sevgilisini öldürdü

KADIN OLAY YERİNDE, SEVGİLİSİ HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar sonrası bölgeye giden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri araç içerisinde 35 yaşındaki Sevim Yılmaz isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 25 yaşındaki Özgür Dağ ise ambulansla kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Son dakika! Eski karısını ve sevgilisini öldürdü

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ESKİ EŞ HER YERDE ARANIYOR

Eski eşi Sevim Yılmaz'ı ve sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Özgür Dağ'ı öldürdüğü tespit edilen Özay K. isimli şahsın olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Olayın ardından ekipler kaçan Özay K.'nın yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

Son dakika! Eski karısını ve sevgilisini öldürdü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sevim Yılmaz , Özgür Dağ, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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