Annesini ve 2 kardeşini öldürüp intihar eden genç, olaydan sonra kuzenine mesaj atmış: Gelin cenazeyi alın - Haberler

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Annesini ve 2 kardeşini öldürüp intihar eden genç, olaydan sonra kuzenine mesaj atmış: Gelin cenazeyi alın

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta dün akşam annesini ve 2 kardeşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Orak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ömer Orak'ın olaydan sonra kuzenine mesaj göndererek "Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın" dediği ortaya çıktı.

Dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında ailesiyle tartışan Ömer Orak, annesi Nurten Orak, 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak'ı silahla öldürdü.

Ailesini katlettikten sonra kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu katliam sonrası, yakınları cenazeleri teslim almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Annesini ve 2 kardeşini öldürüp intihar eden genç, olaydan sonra kuzenine mesaj atmış: Gelin cenazeyi alın

Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı için olay anında evde olmayan Ersin Orak olduğu belirtildi.

Annesini ve 2 kardeşini öldürüp intihar eden genç, olaydan sonra kuzenine mesaj atmış: Gelin cenazeyi alın

Nurten Orak'ın ağabeyi İsa Kuş, yeğeninin hiç dışarı çıkmadığını, tüm vaktini internet oyunlarıyla geçirdiğini anlattı. Kuş "23 yaşındaydı. 7-8 aylık yeni gelindi kız kardeşi. Onu da öldürmüş. O da bir arka sokakta yaşıyor, annesini görmeye gelmiş. Cinnet mi geçirdi bilmiyorum. Artık silahı nereden bulduysa gelmiş, hepsini öldürmüş. Psikolojik sorunun olmadan nasıl annesini öldürsün. Annene değil, hayvana bile kurşun sıkamazsın. Amcasının oğluna mesaj göndermiş, 'Ben bunları öldürdüm gelin cenazeyi alın' demiş. Sonra kendine sıkmış. Hastanedeydi, sonra o da öldü. Biz mektup bıraktığına dair bir şey görmedik, mesaj göndermiş" diye konuştu.

Akrabaları Bedrettin Akdeniz ise, "Amcasının oğluna mesaj atıyor. Ben ailemi öldüreceğim, haberiniz olsun diyor. Önce annesini, diğer kardeşini vuruyor. Kız kardeşi de pazardan gelip annemi göreyim diyor. İçeri girince kız kardeşini de vuruyor. Bir mermi de kendi kafasına sıkıyor. 2 saat sonra o da vefat etti. 4 cenazemiz var" dedi. Cenazelerin Arnavutköy Taşoluk mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt İsa Kuş 3. Sayfa Güncel Haberler

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