Son Dakika | Emniyetten uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.K. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa