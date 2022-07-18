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Son Dakika | Emniyetten uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.K. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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