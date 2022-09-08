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Son Dakika | Ebeveynlerinin yanında bisiklet çalan küçük çocuk kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre Ebeveynlerinin yanında bisiklet çalan küçük çocuk kameradaTOKAT Tokat'ta bir çocuğun ebeveynlerinin yanında bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ebeveynlerinin yanında bisiklet çalan küçük çocuk kamerada

TOKAT Tokat'ta bir çocuğun ebeveynlerinin yanında bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Hırsızlık Yeşilırmak Mahallesinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın giriş kapısının yanına bırakılan çocuk bisikletini bir süre sonra yerinde bulamayan sahibi polise haber verdi. Çevrede bulunan iş yerlerinin kameraları incelendiğinde bisikletin çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise kaldırımda önde yürüyen bir gencin arkasından gelen iki kadınla bir çocuğa bisikletin olduğu yeri eli ile göstermesi yer aldı. Kucağında bebek olan kadının yanında yürüyen çocuğun ise saniyeler içinde bisikleti alarak bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi görüntülere yansıdı. Yaşanan olayın üzüntüsünü yaşayan Çınar Kahraman ise bisikletinin geri getirilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Çiftci - 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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