Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde dağda mahsur kalan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağda mahsur kalan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak'ta bulunan Yanartaş bölgesinde Ş.A. isimli şahsın dağda mahsur kalması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şahsı kurtarmak için Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş timi tarafından çalışma yürütüldü. Yapılan çalışma ile şahıs mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulupınar Jandarma Antalya Kemer 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title