Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde dağda mahsur kalan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı. Antalya'nın Kemer ilçesinde dağda mahsur kalan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı. Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak'ta bulunan Yanartaş bölgesinde Ş.A. isimli şahsın dağda mahsur kalması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şahsı kurtarmak için Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş timi tarafından çalışma yürütüldü. Yapılan çalışma ile şahıs mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ulupınar Jandarma Antalya Kemer 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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