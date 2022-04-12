Son dakika... Çorum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı - Haberler

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Son dakika... Çorum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Çorum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberler: ÇORUM (iHA) – Çorum'un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - ÇORUM (iHA) – Çorum'un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, aralarında arazi sınırları sebebiyle anlaşmazlık bulunan Y.K., Ş.K. ve A.F. ve E.F ile A.F. isimli şahıslar Kızıklı mevkiinde bulunan fındık bahçesinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek ailelerin karıştığı ve ateşli silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında açılan ateş sonucu Yusuf Kaçmaz ve Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken Ş.K., S.K., Z.K., A.E.F., A.F. yaralandı. Olayın duyulmasına üzerine köye çok sayıda ekip sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip ve Çorum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından E.F. ve M.F. gözaltına alınırken ayrıca olayda kullanılan 1 adet av tüfeği, 5 adet kartuş ele geçirildi. - ÇORUM

Son dakika... Çorum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Son dakika... Çorum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Son dakika... Çorum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Son dakika... Çorum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskilip, Çorum, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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