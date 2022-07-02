Otelin 8. katından otomobilin üzerine düşen turist, hayatını kaybetti - Haberler

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Otelin 8. katından otomobilin üzerine düşen turist, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beyoğlu'nda kaldığı otelin 8. katındaki oda penceresinden park halindeki otomobilin üstüne düşen Fransız turist hayatını kaybetti. Turistin nasıl düştüğü ise ekipler tarafından araştırılıyor.

Dün saat 13.45 sıralarında turist olarak İstanbul'a gelen Fas asıllı Fransa vatandaşı Salim Saidi (34) Asmalı Mescit Mahallesi'nde bir otele yerleşti.

Otelin 8. katından otomobilin üzerine düşen turist, hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

8'inci katta oda tutan ve odada yalnız kalan Salim Saidi bilinmeyen bir nedenle pencereden park halindeki otomobilin üstüne düştü. Düştüğü otomobilin üstündeki yaralı turisti görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Salim Saidi'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Salim Saidi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Otelin 8. katından otomobilin üzerine düşen turist, hayatını kaybetti

DÜŞMESİNİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek Salim Saidi'nin odasında ve çevrede olay yeri incelemesi yaptı. Saidi'nin üstüne düştüğü ve ön tarafından ağır hasar alan otel sahibinin otomobili polis ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yerinden kaldırıldı. Araştırma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini belirlemeye çalışıyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul turist Fas 3. Sayfa Güncel Haberler

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