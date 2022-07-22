Son Dakika | Başkentte korkutan yangın: Bacadan sıçrayan alevler restoran çatısını sardı

Ankara'da sabah saatlerinde bir restoranın çatısında çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Bacadaki alevlerin çatıya sıçramasıyla büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lokantanın bacasında çıkan yangın, kısa sürede çatıya da sıçradı. Alevlere teslim olan çatıyı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda can kaybı, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlenme yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"Tüm malzemeler kuru olduğu için çabuk tutuşuyor"

Restoranın sahibi Mehmet Poyrazoğlu, yangının çok kısa bir sürede büyüdüğünü belirterek, "Dükkanımızda böyle bir yangın çıktı. Allah esirgesin cana gelmedi. Eğer ki burası, karkas değil de betonarme olsaydı bu kadar büyük bir sıkıntı yaşamazdık. Olmasaydı daha iyiydi. Tek temennimiz can kaybı olmasın yeter. İtfaiye çok çabuk geldi. Telefon ettikten 3 dakika sonra geldiler. Çok eski bir bina. Tüm malzeme kuru. Hava çok sıcak. Haliyle bir kibrit çöpünden alev alır. Burası da kebapçı dükkanı olduğu için herhalde bacadan bir yerden aldı. İyi ki bacamız temiz. Yağlı değil ama fanlar yukarıya çekiyor bacayı. O anda bir kıvılcım rüzgardan dolayı dağıldı, için için gitti ve bu hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Yangın bir anda büyümeye başladı"

Olayın tanıklarından Zeynep Kesen, "İtfaiye sesleriyle uyandım. Eve duman kokuları girmişti zaten. Baktım, yangını gördüm. Önce çok küçük bir yangındı. Bir araçla söndürülebilir diye düşündük ama bir anda büyümeye başladı. Kontrol altına alınması uzun sürdü. Çok üzüldüm çünkü bu konak önceden Kına Konağı'ydı ve ben eskiden burada çalışıyordum. Çok sevdiğim bir konaktı, çok üzüldük. Yangın çatı katında çıkmış sanırım" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa