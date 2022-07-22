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Sevdiği kızın babasını öldüren saplantılı aşık tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sevdiği kızın babasını öldüren saplantılı aşık tutuklandı

Malatya'da platonik aşk beslediği kızın babasını öldürüp, genç kıza ve annesine de kurşun yağdıran zanlı, saklandığı konteynerde yakalandı.

Malatya'da platonik aşk beslediği kızın babasını öldürüp, genç kıza ve annesine de kurşun yağdıran zanlı, saklandığı konteynerde yakalandı. Saplantılı aşık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Arguvan ilçesi Çevreli Mahallesi'nde yaşayan B.K. (19) adlı genç kıza platonik olarak aşık olan ve İstanbul'da yaşayan E.E. (23), dün akşam Malatya'nın Arguvan ilçesine gelerek dehşet saçtı. Genç kızın ikametine giden E.E., tüfekle B.K.'nın babası Ziya Koç'u (63) göğsünden vurdu. Ziya Koç olay yerinde hayatını kaybederken, E.E. olay yerinden bindikleri özel araçla kaçmaya çalışan genç kız ve annesi S.K.'nın (48) bulunduğu araca da kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği araçtaki anne-kız yaralanmazken, E.E. kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, E.E.'yi Güveçli Mahallesi'nde saklandığı konteynerde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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