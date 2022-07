Son dakika 3. sayfa: Polise yakalanmamak için ölümü bile göze alıyorlar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak midye avcılığı ile mücadelesinde ortaya çıkan görüntüler aksiyon filmlerini aratmıyor. Kocaeli Körfez'inde polisi karşılarında gören kaçak midye avcılarının kimisi adeta ölümü göze alarak teknelerini batırmak için kova kova su dolduruyor. İsimsiz ve kayıtsız tekneler ile midye avlayan şahıslar, deniz polisini karşılarında görünce de ne yapacaklarını şaşırıyor.

Deniz Limanı Şubesine bağlı ekipler, Kocaeli Körfez'inde kaçak midye avcılığı ile mücadelesini 24 saat boyunca sürdürüyor. Görevi denizi temizlemek olan midyeleri, gözlerini bile kırpmadan çuval çuval avlayan şahıslar hem ekosistemin bozulmasına sebep oluyor, hem de ağır metal içerikli midyelerin sağlıksız koşullarda satılmasına aracılık ediyor.

Termal kamera gecenin karanlığında bile avlıyor

Yasadışı midye avcılığı ile en büyük mücadeleyi ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştiriyor. Körfezin her yerini 24 saat boyunca izleyen ekipler, gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor. Sürekli polisi karşılarında gören şahıslar, gece karanlığında görülmemek için teknelerini siyaha boyuyor, kıyafetlerini ise siyah tercih ediyor. Ancak kaçak midye avcılarının aldıkları önleme karşı, polis ekipleri de teknolojik tedbirlerini arttırıyor. Deniz polisinin tüm tekneleri termal kameralar ile donatılırken, kaçak midye avcılarının görüntüleri an be an kaydediliyor.

Deniz polisini karşılarında gören kaçak midye avcıları, derme çatma sandalları ile son sürat kaçmayı tercih ediyor. Tüm tedbirleri alan ekipler, midye avcılarına herhangi bir zarar gelmeden operasyonlarını tamamlamak için olaylara titizlikle müdahale ediyor.

Kovalamacalar an be an kamerada

Sık sık yaşanan kovalamacalar ise kameralar tarafından kaydediliyor. Görüntüler aksiyon filmlerini aratmıyor. Tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam eden kaçak midye avcılarına polis ekipleri "Kaçmayın, batacaksınız. Canınızdan önemli değil" uyarılarında bulunuyor. Kaçak midye avcılarının birçoğu, kaçarken topladıkları çuvallar dolusu midyeleri denize atıyor. Kameraya yansıyan bir başka olayda ise deniz polisini karşılarında gören şahıslar, tekneyi batırmak için, kovalarla içine su dolduruyor. Kara ve deniz ekiplerinin müdahalesi ile şahıslar yakalanmaktan kurtulamadı. Denizin dibini boylayan tekne ise yine ekipler tarafından çıkartıldı.

"7/24 mücadele içindeyiz"

Kaçak midye avcılığıyla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Deniz Limanı Şube Müdür V. Kemal Akıner, "Kaçak midye avcılığı, şube müdürlüğümüze, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve Limanlar Yönetmeliğine göre sorumluluk vermektedir. Normal şartlarda, ISPS özelliğine sahip bu limanların altlarına girmek, iskelelerine bağlama yapmak yasaktır. Bölgemizde bulunan 35 tane limandaki güvenlik personeli ile beraber, çok sıkı bir iletişim içerisindeyiz. Sabit hatlarımıza, 7/24 GSM numaralarımıza bilgi akışı sağlanmakta. Bize gelen anlık bilginin ardından, Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği'ne bağlı ekibimiz botları ile olay mahalline ivedilikle geçiyor. Eğer liman altlarında oldukları tespit edilirse, Su Altı Grup Amirliği ekiplerimiz olay yerine gelerek, midye avlayan şahısları ve tekneyi çıkartarak, haklarında idari işlem yapmakta, bu konularda kullandıkları teknelere el koymaktayız. Bize, 2019 yılının kasım ayında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yapılan değişiklik ile bu olaylarda kullanılan teknelere el konulma yetkisi verildikten sonra, son 3 yıl içinde 42 tekneye el koymuş bulunmaktayız" dedi.

Artık teknelerine el konuluyor

Geçmiş yıllarda kaçak midye avcılığından yakalanan şahıslara işlem yapılıp bırakılırken, şimdi çıkartılan yasa ile teknelerine de el konuluyor. Deniz polisi ekiplerinin kararlı mücadelesi İzmit Körfezi'nin tamamında 24 saat boyunca sürüyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yasak midye avcılığı konusunda 2020 yılında 20 olayda 53, 2021 yılında ise 33 olayda 59 şahıs hakkında idari işlem yaptı. 2020 itibariyle şuana kadar 42 tekneye de el konuldu. - KOCAELİ