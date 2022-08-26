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Son dakika 3. sayfa: Polis konserde kadına şiddete dikkat çekti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Polis konserde kadına şiddete dikkat çekti

Son dakika habere göre Malatya'da polis düzenlenen bir konserde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla binlerce kişiye broşür dağıtarak pankart açtı.

Malatya'da polis düzenlenen bir konserde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla binlerce kişiye broşür dağıtarak pankart açtı.

Malatya'da aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir konserde kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtarak pankart açtı. Polis ekiplerinin aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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