David Keynes'in yargılandığı davada savcılık Keynes'in 15 yıla kadar hapis cezası almasını talep etti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes'in yargılandığı davada savcılık, Keynes'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması talep etti.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes'in yargılandığı davada savcılık, Keynes'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması talep etti.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa