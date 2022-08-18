Evlat Nöbeti Çalıştayı Bildirgesi

Medya platformu ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından, terörizme karşı annelerin evlat acısını, feryadını ve yürekli direnişini dünya gündemine taşımak için yapılan çalıştayın bildirgesi Diyarbakır'da açıklandı.

Medya platformu ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından, terörizme karşı annelerin evlat acısını, feryadını ve yürekli direnişini dünya gündemine taşımak için yapılan çalıştayın bildirgesi Diyarbakır'da açıklandı.

MİSMED ve Medya Platformu, sivil inisiyatif süreci çerçevesinde 17 Ağustos'ta İstanbul'da Evlat Nöbeti Aileleri, Diyarbakır Anneleri Çalıştayının sonuç bildirgesi Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihi Kurşunlu Camisi önünde açıklandı. Çalıştayın sonuç bildirisini Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık okudu. Palabıyık, çalıştayın evlat nöbeti tutan ailelerle alakalı Türkiye'de yapılan akademik ve bilimsel çalışma olduğunu söyledi.

MİSMED sosyal Medya Derneği ve Medya Platformu tarafından düzenlenen, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi in de ev sahipliği yaptığı Evlat Nöbeti ailelerinin başlığı altında gerçekleştirdiklerini belirten Palabıyık, "Diyarbakır Anneleri ile başlayarak tüm yurda yayılan ve Berlin ile Amsterdam gibi Avrupa ülkelerinin başkentlerine de ulasan annelerin feryadı, akademik ve bilimsel anlamda karşılığını bulmuştur. Bu bağlamda hazırladığımız çalıştayı altı ana sosyolojik başlıkta ele aldık. Evlat nöbeti aileleri yeni bir toplumsal özne olarak ifade edilmiş. Evlat nöbeti ailelerinin duygusal emek kavramındaki süreci vurgulanmıştır. Medya sosyolojisi bağlamında tartışılmış, aidiyet, inanç ve mücadeleleri ele aldık. Ailelerin sosyolojik profilini çizdik, teröre ve terör sosyolojisine karşı nasıl bir direnişle mücadele verdiğini bütün katılımcılarla ele aldık. Evlat nöbeti aileleri çalıştayını ele alındığı başlıklar neticesinde akademik camiaya kazandırmanın ve akademinin araştırma öznesi haline getirmenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.

"TERÖRE KARŞI VERİLEN BAŞARILI MÜCADELENİN AİLELERİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAMIŞTIR"

Evlat nöbeti çalıştayını 25 ilke bağlamında basına arz ettiklerini ifade eden Palabıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evlat nöbeti planlanmış ve örgütlü bir hareket değildir. Evlat nöbeti ailelerinin ortaya koyduğu hareket artık yen bir toplumsal harekettir. ve dünyada ilk defa, kadın hareketlerinden birisi terörizme karşı direnç göstermiş ve başarılı olmuştur. Evlat nöbeti ailelerinin duruşu, tarihsel ve toplumsal hafızanın en mühim ispatidir. Farkla toplumsal hafızaya hapsetmek isteyen taraflara, evlat nöbeti ailelerinin terörizme karsı protest bir duruşunu olduğu hatırlatmıştır. Calistay, terörün ve terörizmin özellikle uluslararası kodlarla hareket ettiğini ve tam da bu sebepten, evlat nöbetinin özellikle uluslararası olarak hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Teröre karşı verilen başarılı mücadelenin ailelerin güçlenmesine katkı sağlamıştır."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise, "Çalıştay ile ortaya konan durum hem bunun sosyolojik tespiti, altyapısı, nelerden kaynaklandığı ve nelere yol açabileceğini, hangi gelişmelere yol açabileceğini ayrıntılı bir şekilde tartışılmış ve konuşulmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın da, "Çalıştay üyeleriyle ilk defa çocuklarımız için araştırma yapıldı. Çocuklarımızı dile getiriyorlar. Eminim ki; bu feryadımızı bütün dünya duyacak. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak bütün çalıştay üyelerine teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sonuç bildirgesinin Kurşunlu Camisi önünde açıklanmasının ardından Çalıştayda bulunan bazı katılımcılar daha sonra HDP il binası önüne geçerek ailelerle bir araya geldi.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal - İHA)