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Drone destekli operasyonda 232 kilo esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

- Drone destekli operasyonda 232 kilo esrar ele geçirildi Malatya'da jandarma ekipleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen operasyonda 232 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

- Drone destekli operasyonda 232 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da jandarma ekipleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen operasyonda 232 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde bir adrese drone destekli operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 231 kilogram kubar esrar maddesi ile 150 kök kenevir bitkisi,530 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Jandarma Malatya 3. Sayfa Haberler

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